Видеообзор победы «Локомотива» над «Оренбургом» в 15-м туре РПЛ
Накануне состоялся матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Комличенко – 72'
Видеообзор матча:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» Видео опубликовано в сообществе «Локо» во "ВКонтакте"
Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Николай Комличенко, реализовав пенальти на 72-й минуте.
После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.
Комментарии
