Видеообзор победы «Локомотива» над «Оренбургом» в 15-м туре РПЛ

Накануне состоялся матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» Видео опубликовано в сообществе «Локо» во "ВКонтакте"

Единственный мяч в игре забил нападающий хозяев Николай Комличенко, реализовав пенальти на 72-й минуте.

После 15 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 30 очков и занимает четвёртое место. «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, у которого 33 очка.