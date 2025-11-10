Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Скучаю всей душой». Лионель Месси посетил обновлённый стадион «Барселоны»

«Скучаю всей душой». Лионель Месси посетил обновлённый стадион «Барселоны»
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны», а ныне футболист «Интер Майами» Лионель Месси поделился ощущениями от посещения обновлённого стадиона каталонского клуба «Камп Ноу», опубликовав соответствующее сообщение в социальных сетях.

Фото: Личный архив Месси

Фото: Личный архив Месси

«Вчера вечером я вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, заставили меня почувствовать себя в тысячу раз счастливее самого счастливого человека на земле. Надеюсь, однажды смогу вернуться. И не только для того, чтобы попрощаться как игрок, чего мне так и не удалось сделать...» — написал Месси.

Лионель выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. В составе испанского клуба аргентинец выиграл множество командных и индивидуальных наград.

Материалы по теме
В «Галатасарае» высказались о слухах про аренду Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android