Президент РПЛ Алаев рассказал, от чего зависит проведение Зимнего Кубка

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, от чего зависит проведение товарищеского турнира под названием Зимний Кубок РПЛ.

— Что с Зимним Кубком РПЛ? Были слухи, что «Спартак» не примет участия.

— Мы очень хотим провести Зимний Кубок, потому что он стал традиционным и ярким. Все мы понимаем: генеральный партнёр Кубка — букмекерская компания. Все ждут поправок в законодательстве, которые могут повлиять на букмекерскую индустрию. Время есть, второе слушание в ноябре.

Сейчас нет предложения. Надеюсь, что у нас будут новые предложения от беттинг-партнёров и мы проведём Зимний Кубок. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот турнир не состоялся. Но это недешёвое мероприятие. Сделаем всё, чтобы он состоялся. Будем думать вместе с партнёрами. Надеюсь, что он состоится: стадион забронирован, даты есть. Участники? Если будет турнир, то участники будут достойные. Самый большой интерес к российским командам, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.