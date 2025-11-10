Скидки
Акинфеев: всё, чего я удостоился после 15 лет в сборной России, — 16-секундный ролик

Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями об уходе из сборной России после чемпионата мира 2018 года, а также высказался о своей роли в национальной команде. Всего на счету вратаря 111 матчей за Россию.

«Когда меня официально провожали из сборной, всё, чего я удостоился, — это 16-секундный ролик, прокрученный на табло. Получается, 15 лет моей профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?

Как ни странно, я тогда даже не обиделся. Да и на кого было обижаться? На чиновников, которые приходят и уходят, не оставляя после себя вообще ничего, о чём можно было бы вспомнить? И лишний раз подумал о том, что сделал очень правильный выбор», — написал Акинфеев в автобиографии.

