Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы ЦСКА над махачкалинским «Динамо» в 15-м туре РПЛ

Видеообзор победы ЦСКА над махачкалинским «Динамо» в 15-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» Видео опубликовано в сообществе ЦСКА во "ВКонтакте"

Единственный мяч в игре был забит на 75-й минуте. Вингер ЦСКА Кирилл Глебов забил с передачи серба Матии Поповича.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 33 и поднялся на первое место в таблице РПЛ. Отрыв от «Краснодара», у которого матч в запасе, составляет одно очко. Махачкалинское «Динамо» с 14 очками в 15 играх располагается на 12-й строчке в РПЛ.

Материалы по теме
Тяжелейшая победа ЦСКА! В Каспийске всё решил джокер Челестини
Тяжелейшая победа ЦСКА! В Каспийске всё решил джокер Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android