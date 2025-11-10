Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я эти разговоры пресекал». Акинфеев — о возвращении в сборную России

«Я эти разговоры пресекал». Акинфеев — о возвращении в сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как болельщики и руководители российского футбола пытались уговорить его не завершать карьеру в сборной России. Вратарь объявил об уходе из национальной команды в 2018 году, проведя за неё 111 матчей.

«В приватных беседах некоторые из моих знакомых пытались мне объяснить, что, на их взгляд, я сильно поторопился со своим решением. Но я эти разговоры пресекал. Сразу сказал: давайте каждый будет заниматься своим делом. Я же не рассказываю вам, как зарабатывать деньги бизнесом или чем-то ещё?

Понятно, что у болельщиков, а возможно, и у кого-то из российского футбольного руководства моё решение завершить карьеру в национальной команде вызвало большое разочарование. Но чужие эмоции в тот момент не сильно меня интересовали», — написал Акинфеев в автобиографии.

Материалы по теме
Тяжелейшая победа ЦСКА! В Каспийске всё решил джокер Челестини
Тяжелейшая победа ЦСКА! В Каспийске всё решил джокер Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android