Главная Футбол Новости

Флик прокомментировал отставание «Барселоны» от «Реала» в турнирной таблице Ла Лиги

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об отставании каталонцев от возглавляющего турнирную таблицу Ла Лиги мадридского «Реала». Сине-гранатовые набрали 28 очков по итогам 12 туров, «сливочные» — 31.

«Я уже говорил. Мы сосредоточены на себе. Мы снова начали хорошо прессинговать, и поэтому я очень рад. Победа до перерыва на матчи сборных (над «Сельтой», 4:2. — Прим. «Чемпионата») — это здорово», — приводит слова Флика испанское онлайн-издание AS.

В следующем матче внутреннего первенства «Барселона» сыграет с «Атлетиком» Бильбао. Встреча пройдёт 22 ноября на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 18:15 мск.

