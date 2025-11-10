«Сказал об этом ещё до сбора». Акинфеев раскрыл, кто заранее знал о его уходе из сборной

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как принимал решение об уходе из сборной России после чемпионата мира 2018 года, а также раскрыл, кто был в курсе завершения его карьеры в национальной команде до официального объявления.

«После чемпионата мира я точно знал, что ухожу из сборной. Мои 15 лет в составе национальной команды были, как ни крути, хорошей историей. С удачными матчами, с плохими, но все они — мои. Я много думал об этом, прежде чем принять окончательное решение. Понимал ведь, что домашний чемпионат мира станет для меня последним независимо от его результата.

О моём решении знала жена, знали родители, люди из близкого окружения — я сказал об этом ещё до того, как мы отправились на заключительный сбор в Новогорск. Кто-то просил ещё раз хорошенечко подумать, но если я для себя что-то решил, то уже всё, решения не меняю. При этом знал, что сборная всё равно должна выстрелить. В моём понимании просто не могло случиться так, чтобы всё всегда шло плохо», — написал Акинфеев в автобиографии.