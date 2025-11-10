Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски стал лидером по числу хет-триков за 10 сезонов, Роналду — 3-й, Месси — 4-й

Левандовски стал лидером по числу хет-триков за 10 сезонов, Роналду — 3-й, Месси — 4-й
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски вышел на первое место по количеству хет-триков во всех матчах за 10 последних сезонов, забив три гола в ворота «Сельты» (4:2) в 12-м туре Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания).

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 10'     1:1 Каррейра – 11'     1:2 Левандовски – 37'     2:2 Иглесиас – 43'     2:3 Ямаль – 45+4'     2:4 Левандовски – 73'    
Удаления: нет / Ф. де Йонг – 90+4'

Польский нападающий отметился 26-м хет-триком в 556-м матче. На счету португальца Криштиану Роналду 23 матча с тремя голами из 413 в сумме. Столько же у экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси, но аргентинец сыграл на 38 матчей больше. На втором месте располагается форвард «Баварии» Гарри Кейн (558 матчей, 25 хет-триков).

Лидеры по числу хет-триков за последние 10 сезонов:

1. Роберт Левандовски («Барселона») — 556 матчей, 26 хет-триков.
2. Гарри Кейн («Бавария») — 558 матчей, 25 хет-триков.
3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 413 матчей, 23 хет-трика.
4. Лионель Месси («Интер Майами») — 451 матч, 23 хет-трика.
5. Килиан Мбаппе («Реал») — 536 матчей, 23 хет-трика.
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 296 матчей, 21 хет-трик.

Следом в рейтинге с 10 хет-триками идут нападающие Серхио Агуэро (252 матча), Луис Суарес (367), Виссам Бен-Йеддер (388) и Пьер-Эмерик Обамеянг (408).

Материалы по теме
«Барса» превратила матч в боевик! Левандовски выдал хет-трик и не простил «Реалу» осечку
«Барса» превратила матч в боевик! Левандовски выдал хет-трик и не простил «Реалу» осечку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android