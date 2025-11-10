Левандовски стал лидером по числу хет-триков за 10 сезонов, Роналду — 3-й, Месси — 4-й

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски вышел на первое место по количеству хет-триков во всех матчах за 10 последних сезонов, забив три гола в ворота «Сельты» (4:2) в 12-м туре Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго (Испания).

Польский нападающий отметился 26-м хет-триком в 556-м матче. На счету португальца Криштиану Роналду 23 матча с тремя голами из 413 в сумме. Столько же у экс-форварда «Барселоны» Лионеля Месси, но аргентинец сыграл на 38 матчей больше. На втором месте располагается форвард «Баварии» Гарри Кейн (558 матчей, 25 хет-триков).

Лидеры по числу хет-триков за последние 10 сезонов:

1. Роберт Левандовски («Барселона») — 556 матчей, 26 хет-триков.

2. Гарри Кейн («Бавария») — 558 матчей, 25 хет-триков.

3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») — 413 матчей, 23 хет-трика.

4. Лионель Месси («Интер Майами») — 451 матч, 23 хет-трика.

5. Килиан Мбаппе («Реал») — 536 матчей, 23 хет-трика.

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 296 матчей, 21 хет-трик.

Следом в рейтинге с 10 хет-триками идут нападающие Серхио Агуэро (252 матча), Луис Суарес (367), Виссам Бен-Йеддер (388) и Пьер-Эмерик Обамеянг (408).