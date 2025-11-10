Обляков раскрыл, почему приехал в сборную России на одном такси с игроками «Зенита»

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Иван Обляков рассказал, почему приехал в расположение национальной команды на одном такси с футболистами «Зенита». По словам хавбека, они одновременно проходили медосмотр, поэтому решили вместе вызвать такси и доехать на одной машине.

— Настроение перед сборной хорошее. С желанием проблем нет.

— Обратил внимание, что приехал вместе с футболистами «Зенита». Почему?

— Проходили вместе медосмотр. Решили доехать на одном такси, — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная России в ноябре проведёт два товарищеских матча — с Перу (12 ноября) и с Чили (15 ноября).