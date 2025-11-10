Защитник «Ахмата» Богосавац: по игре мы не уступили «Спартаку» — незаслуженное поражение

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

— Как нам, так и «Спартаку» были нужны три очка. По игре мы не уступали им, этот пропущенный мяч к концу первого тайма заставил нас действовать ещё активнее. Могли сравнять счёт как до второго гола «Спартака», так и после.

У нас хромает завершающая стадия. Думаю, в этом дело. А так мы не заслуживали поражения. Ничья была бы справедливее.

— Что сказал главный тренер «Спартака» после финального свистка?

— Просто поздоровались.

— С каким настроением «Ахмат» уходит на международную паузу, учитывая, что команда не побеждает с сентября?

— Нас эта ситуация никак не радует, но мы и понимаем, что в футболе такое бывает: то ты побеждаешь, то не можешь выигрывать. Эта серия закончится, я уверен. Нам надо не переживать, а ещё лучше работать, — сказал Богосавац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.