Егор Титов: Станкович думал, что в «Спартаке» будет проще, но увы — это вулкан

Егор Титов: Станкович думал, что в «Спартаке» будет проще, но увы — это вулкан
Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Что касается Станковича, то мне очень хотелось, чтобы у руля команды был именно футболист, а не тот, кто научился руководить около доски. Не знаю, продолжит ли работу Станкович в «Спартаке» дальше. Конечно, его эмоции… Я его прекрасно понимаю. Ты работаешь в «Спартаке» — это вулкан. Возможно, он думал, что будет немного проще. Но увы, проще здесь не будет. «Спартак» — самая популярная команда в России. В оставшихся матчах этого года я желаю Станковичу и тренерскому штабу, чтобы всё получилось. Лично приду и поддержу. Уверен, что всё будет хорошо», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

