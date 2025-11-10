«Локомотив» — лидер 15-го тура РПЛ по метрике xG. Железнодорожники обыграли «Оренбург» 1:0

«Локомотив» стал лидером 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Железнодорожники обыграли «Оренбург» 1:0 при показателе xG в 3,43.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 33 очка. «Быки» опережают ближайшего преследователя в лице ЦСКА благодаря личным показателям, у армейцев также 33 набранных очка. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (30).

«Локомотив» завершил первый круг РПЛ на четвёртом месте. В активе команды Михаила Галактионова 30 очков. Действующий чемпион России — «Краснодар».