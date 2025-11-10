Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португальский агент: «Порту» не договорится с «Локомотивом» о сумме трансфера Батракова

Португальский агент: «Порту» не договорится с «Локомотивом» о сумме трансфера Батракова
Комментарии

Известный португальский агент Паулу Барбоза считает, что клуб «Порту» не сможет приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Ранее появилась информация, что португальцы готовят предложение за хавбека в размере € 20 млн.

«Не думаю, что переход Батракова в «Порту» возможен. Конечно, я допускаю, что клуб интересуется Алексеем, но сомневаюсь, что сможет договориться с «Локомотивом» о сумме трансфера. Думаю, «Порту» не сможет заплатить столько, сколько потребует «Локомотив».

Но, конечно, Батраков мог бы играть в «Порту», это даже был бы отличный вариант для обеих сторон», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов высказался об отсутствии Батракова в матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android