Португальский агент: «Порту» не договорится с «Локомотивом» о сумме трансфера Батракова

Известный португальский агент Паулу Барбоза считает, что клуб «Порту» не сможет приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Ранее появилась информация, что португальцы готовят предложение за хавбека в размере € 20 млн.

«Не думаю, что переход Батракова в «Порту» возможен. Конечно, я допускаю, что клуб интересуется Алексеем, но сомневаюсь, что сможет договориться с «Локомотивом» о сумме трансфера. Думаю, «Порту» не сможет заплатить столько, сколько потребует «Локомотив».

Но, конечно, Батраков мог бы играть в «Порту», это даже был бы отличный вариант для обеих сторон», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.