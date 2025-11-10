Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте может покинуть «Наполи» после встречи с де Лаурентисом — Моретто

Антонио Конте может покинуть «Наполи» после встречи с де Лаурентисом — Моретто
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть клуб. Как сообщает итальянский журналист Маттео Моретто в соцсети X, решение об уходе тренера может быть принято после встречи специалиста с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

По данным источника, встреча Конте и де Лаурентиса назначена на понедельник, 10 ноября. На ней стороны обсудят будущее 56-летнего специалиста.

Антонио Конте возглавляет «Наполи» с июля 2024 года. В минувшем сезоне неаполитанцы под руководством тренера стали чемпионами Италии. Летом сообщалось, что Конте хотел уйти из «Наполи», но его убедили остаться. В текущем сезоне команда занимает четвёртое место в Серии А с 22 очками и отставанием от лидера в два очка.

Материалы по теме
«Баварию» и «Арсенал» сенсационно остановили, в Италии новый лидер. Главное в еврофутболе
Видео
«Баварию» и «Арсенал» сенсационно остановили, в Италии новый лидер. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android