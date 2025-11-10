Антонио Конте может покинуть «Наполи» после встречи с де Лаурентисом — Моретто

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть клуб. Как сообщает итальянский журналист Маттео Моретто в соцсети X, решение об уходе тренера может быть принято после встречи специалиста с президентом клуба Аурелио де Лаурентисом.

По данным источника, встреча Конте и де Лаурентиса назначена на понедельник, 10 ноября. На ней стороны обсудят будущее 56-летнего специалиста.

Антонио Конте возглавляет «Наполи» с июля 2024 года. В минувшем сезоне неаполитанцы под руководством тренера стали чемпионами Италии. Летом сообщалось, что Конте хотел уйти из «Наполи», но его убедили остаться. В текущем сезоне команда занимает четвёртое место в Серии А с 22 очками и отставанием от лидера в два очка.