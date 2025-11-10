Скидки
Валерий Кечинов: «Спартак» остаётся в обойме команд, претендующих на призовые места

Валерий Кечинов: «Спартак» остаётся в обойме команд, претендующих на призовые места
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу красно-белых в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«Заслуженная победа «Спартака», он выглядел сильнее «Ахмата». Забили два мяча, а кроме этого тоже были хорошие моменты — например, у Маркиньоса. У «Ахмата» они тоже были, но у «Спартака» — больше. И сама игра у красно-белых была целостнее.

Тяжёлая победа, но по делу. «Спартак» набрал важные очки и точно остаётся в обойме команд, которые будут бороться за призовые места. Пока «Спартак» в гонке», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

