«Реал» сообщил о травме Вальверде после матча с «Райо Вальекано» в Ла Лиге

Пресс-служба мадридского «Реала» сделала заявление о травме полузащитника команды Федерико Вальверде, получившего повреждение в матче 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные встречались с «Райо Вальекано» (0:0). Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде.

«По результатам обследования, проведённого сегодня медицинскими службами мадридского «Реала», у нашего игрока Федерико Вальверде диагностировано повреждение полуперепончатой ​​мышцы правой ноги. За его выздоровлением будут следить», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

Мадридский «Реал» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании после 12 туров. В активе подопечных Хаби Алонсо 31 очко. Отрыв от занимающей второе место «Барселоны» составляет три очка.