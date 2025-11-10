Вратаря «ПСЖ» Шевалье обвинили в фашизме за лайк видео в соцсетях, Люка возмутился

Голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье обвинили в фашизме за лайк видео в социальных сетях, связанное с выступлением вице-президента Республиканской партии Жюльена Обера. Бывший депутат правого крыла подтвердил свою поддержку партии Марин Ле Пен, отвечая на вопросы журналиста о наследии Национального фронта. Интервью Обера вышло в свет в 2024 году.

«Я видел, что обо мне говорили накануне, о том, что я лайкнул политически мотивированную публикацию в соцсетях, которой я, естественно, не делился. Я не пытаюсь вас убедить, но неприятно осознавать, что, пролистав ленту и неосознанно поставив лайк под публикацией, а затем проснувшись, чтобы подготовиться к матчу, обнаруживаешь, что твой имидж полностью испорчен случайным действием. Это меня бесит.

Я здесь не для того, чтобы афишировать своё образование или политические взгляды, потому что я прежде всего футболист. Но любой, кто меня знает, прекрасно понимает, что родители и семья привили мне ценности и уважение и что я никогда не позволю себе думать так. Но ущерб уже нанесён, и обо мне уже много чего сказали. Вы пытались выставить меня фашистом, и ваша мишень не я, а вся моя семья. Я бы никогда не стал изображать жертву, но это уже перешло границы», – написал Шевалье в социальных сетях.