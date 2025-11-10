Обляков поделился ожиданиями от матчей России с Перу и Чили
Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о предстоящих товарищеских матчах с национальными командами Перу и Чили. Встречи пройдут 12 и 15 ноября в рамках учебно-тренировочного сбора. Игра с перуанцами состоится в Санкт-Петербурге, а с чилийцами — в Сочи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чили и Перу — неплохие команды. Нас ждут интересные игры. Посмотрим, что из этого получится. Хочется побеждать, будем стараться это делать», — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Сейчас клубы и сборные из России могут проводить с иностранными соперниками лишь товарищеские матчи.
