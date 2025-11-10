Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обляков поделился ожиданиями от матчей России с Перу и Чили

Обляков поделился ожиданиями от матчей России с Перу и Чили
Комментарии

Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о предстоящих товарищеских матчах с национальными командами Перу и Чили. Встречи пройдут 12 и 15 ноября в рамках учебно-тренировочного сбора. Игра с перуанцами состоится в Санкт-Петербурге, а с чилийцами — в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чили и Перу — неплохие команды. Нас ждут интересные игры. Посмотрим, что из этого получится. Хочется побеждать, будем стараться это делать», — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Сейчас клубы и сборные из России могут проводить с иностранными соперниками лишь товарищеские матчи.

Материалы по теме
Обляков раскрыл, почему приехал в сборную России на одном такси с игроками «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android