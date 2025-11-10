Скидки
Валерий Кечинов: Станкович ведёт себя некрасиво, выплёскивает своё раздражение

Валерий Кечинов: Станкович ведёт себя некрасиво, выплёскивает своё раздражение
Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о конфликте тренера красно-белых Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

«Некрасиво вести себя так, как Станкович. Он раздражён, серб всем видом показывает, что его что-то не устраивает. Хотя два последних матча были неплохими, даже хорошими. Но раздражение Станковича видно, он его выплёскивает.

Это не красит ни его, ни клуб. Главный тренер «Спартака» должен вести себя идеально. Но поведение Станковича не удивляет. Он уже долгое время специально показывает свои эмоции», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

