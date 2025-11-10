Скидки
«У «ПСЖ» 16 человек в составе, включая VAR. Катастрофа». Тренер «Лиона» — о судействе

Ассистент главного тренера «Лиона» Жорже Масиэль раскритиковал арбитра Бенуа Бастьена после поражения своих подопечных от «ПСЖ» (2:3) в 12-м туре французской Лиги 1. Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26'     1:1 Морейра – 30'     1:2 Кварацхелия – 33'     2:2 Мэйтленд-Найлс – 50'     2:3 Невеш – 90+5'    
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет

«На стадионе 59 000 человек, и только четверо из них не видели фолы, которые видели все. Второй гол — это катастрофа. За фол на Тальяфико нужно было назначить пенальти и показать красную карточку. «ПСЖ» — это лучшая команда в Европе. Не думаю, что им нужно играть в составе из 16 человек, включая VAR, чтобы выйти на поле против команды, которая играла в четверг.

Если правила одинаковы для всех, Тальяфико не должны были удалять. Не понимаю, почему Забарный не получил карточку. Сколько фолов они совершили, не получив карточку. Всё это так высокомерно, у нас даже нет возможности обсудить всё. Важно, чтобы у нас была настоящая дискуссия, потому что мы играем каждую неделю, а правила постоянно меняются», — приводит слова Масиэля Le Parisien.

