«Реал» объявил о травме Тибо Куртуа перед паузой на матчи сборных

Пресс-служба мадридского «Реала» после матча 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» встречались с «Райо Вальекано» (0:0), сообщила о травме голкипера команды Тибо Куртуа. Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде.

«После обследования, проведённого сегодня медицинской службой мадридского «Реала», у Тибо Куртуа диагностировали травму длинной приводящей мышцы правой ноги. За его выздоровлением будут следить», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

Мадридский «Реал» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании после 12 туров. В активе подопечных Хаби Алонсо 31 очко. Отрыв от занимающей второе место «Барселоны» составляет три очка.