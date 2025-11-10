Скидки
«Реал» объявил о травме Тибо Куртуа перед паузой на матчи сборных

Пресс-служба мадридского «Реала» после матча 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором «сливочные» встречались с «Райо Вальекано» (0:0), сообщила о травме голкипера команды Тибо Куртуа. Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

«После обследования, проведённого сегодня медицинской службой мадридского «Реала», у Тибо Куртуа диагностировали травму длинной приводящей мышцы правой ноги. За его выздоровлением будут следить», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Реала».

Мадридский «Реал» остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании после 12 туров. В активе подопечных Хаби Алонсо 31 очко. Отрыв от занимающей второе место «Барселоны» составляет три очка.

