Дркушич: «Зенит» всегда должен быть на первом месте, сейчас мы недовольны своей работой

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался по итогам первого круга Мир РПЛ сезона-2025/2026. Он считает, что результат сине-бело-голубых мог бы быть лучше, чем третье место.

— Перед матчем все обсуждали поле в Самаре. Следил ли ты за развитием ситуации?

— Конечно, следили, нам показывали фотографии. Знали, что поле будет не в лучшем состоянии. Но для нас оно было таким же, как и для «Крыльев». Это не причина, что мы не выиграли. Конечно, мы недовольны результатом. Плохой результат для нас, после двух побед в чемпионате. Очень обидно.

— Мог ли результат в первом круге быть лучше?

— Конечно, мог быть лучше. Думаю, «Зенит» всегда должен быть на первом месте. Пока мы не там, не совсем довольны, — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.