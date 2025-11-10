Скидки
Игрок «Спартака» Денисов отреагировал на сравнения Жедсона Фернандеша с Квинси Промесом

Игрок «Спартака» Денисов отреагировал на сравнения Жедсона Фернандеша с Квинси Промесом
Комментарии

Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов отреагировал на сравнения действующего хавбека красно-белых Жедсона Фернандеша с бывшим игроком команды Квинси Промесом.

— Ощущение, что Жедсон становится всё более ключевой фигурой в «Спартаке». Руслан Литвинов даже говорил, что приехал игрок уровня Промеса, согласен с этим?

— На мой взгляд, не стоит сравнивать Жедсона с Промесом. Они играют на разных позициях. В целом это футболисты разного плана. Но, безусловно, Жедсон — это игрок очень хорошего уровня. Думаю, все в этом уже успели убедиться. Он помогает нам в каждой игре. И по личным качествам он тоже очень хороший человек», — приводит слова Даниила Денисова Legalbet.

