Егор Титов: да, Станкович где-то перебарщивает, но я вижу, что у Деяна всё получается

Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Сербский специалист возглавляет клуб с лета 2024 года. По итогам первого круга Мир РПЛ этого сезона красно-белые набрали 25 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице.

– На ваш взгляд, сейчас нет предпосылок увольнять Станковича?
– Я не знаю, какие могут быть решения «сверху», но последние два матча команда играет. Это моё мнение, я не в команде, я не знаю, что там происходит, но с таким человеком, как Деян, можно найти общий язык, и команда его находит. Да, есть эмоции, да, Станкович где-то перебарщивает, но я вижу, что у Деяна всё получается. Коммуникация в команде – а это человек 50 – отличная. Но мы, болельщики, ждём результата, и последние два матча он есть, — приводит слова Титова Metaratings.

