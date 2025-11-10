Скидки
Кечинов: матч с «Ахматом» — лучший для Солари в «Спартаке». Жаль, что не сыграет с ЦСКА

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру полузащитника красно-белых Пабло Солари. Накануне аргентинец оформил дубль в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«Матч с «Ахматом» — лучший для Пабло Солари в составе «Спартака». Он уже освоился в команде, проводит неплохой отрезок — забивает, отдаёт голевые передачи. Солари выглядит гораздо увереннее, нежели когда только пришёл. Если он на поле, это большой плюс для «Спартака».

В дерби с ЦСКА Солари не сыграет, но ничего страшного. Незаменимых нет. Есть ребята, которые могут заменить его на этой позиции: Бонгонда, думаю, уже оправился от травмы и должен набрать кондиции. Есть и другие, обойма у Станковича хорошая. Жаль, что аргентинец не сыграет в дерби, но ничего страшного», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

