Кечинов: матч с «Ахматом» — лучший для Солари в «Спартаке». Жаль, что не сыграет с ЦСКА

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру полузащитника красно-белых Пабло Солари. Накануне аргентинец оформил дубль в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (2:1).

«Матч с «Ахматом» — лучший для Пабло Солари в составе «Спартака». Он уже освоился в команде, проводит неплохой отрезок — забивает, отдаёт голевые передачи. Солари выглядит гораздо увереннее, нежели когда только пришёл. Если он на поле, это большой плюс для «Спартака».

В дерби с ЦСКА Солари не сыграет, но ничего страшного. Незаменимых нет. Есть ребята, которые могут заменить его на этой позиции: Бонгонда, думаю, уже оправился от травмы и должен набрать кондиции. Есть и другие, обойма у Станковича хорошая. Жаль, что аргентинец не сыграет в дерби, но ничего страшного», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.