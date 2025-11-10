Скидки
«Все в Лиге 1 задают одни и те же вопросы». Спортдиректор «Лиона» — о судействе с «ПСЖ»

Спортивный директор «Лиона» Матье Луи-Жан раскритиковал судейство в матче 12-го тура французской Лиги 1, в котором его команда уступила «ПСЖ» (2:3). Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Заир-Эмери – 26'     1:1 Морейра – 30'     1:2 Кварацхелия – 33'     2:2 Мэйтленд-Найлс – 50'     2:3 Невеш – 90+5'    
Удаления: Тальяфико – 90+3' / нет

«Огромное разочарование. Во-первых, я хочу поздравить команду; мы увидели отличный «Лион», мужественную, гордую команду, которая отдала все силы. Тренер проделал отличную работу, как и игроки. Но есть много разочарования и непонимания.

Было несколько существенных судейских ошибок. В первом тайме – пенальти за явную игру рукой, затем – фол на Таннере Тессманне: он явно коснулся колена, мы можем это обсуждать, но это вопиюще. Мы пробовали всё, мы говорили, мы обменивались идеями, однако это продолжается. Мы просто больше этого не понимаем.

Настоящая проблема — это последовательность в судействе. И это касается не только нас: буквально вчера в матче «Монако» — «Ланс» был назначен непонятный пенальти и показана красная карточка. В какой-то момент нам нужно задать себе правильные вопросы, сесть вместе и серьёзно обсудить это.

Все команды Лиги 1 задают себе одни и те же вопросы: что нужно сделать?» Мы знаем, что произошло на поле; Мы уже сталкивались с этим, особенно во встрече с «Ренном», но сегодня снова судейство господина Бастьена было катастрофическим. Я не видел его после матча, однако в любом случае он ничего не говорит. Он никогда ничего не говорит.

Это начинает становиться слишком. Мы перепробовали всё, продолжаем бороться тем, что у нас есть. В общем, огромное разочарование, и прежде всего настоящее чувство непонимания», — приводит слова Луи-Жана пресс-служба «Лиона» в соцсети X.

