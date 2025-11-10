Нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк сравнил жизнь в России и Турции. Он признался, что чувствует себя уже наполовину русским.

«Я уже долгое время в России. И у меня здесь всё прекрасно! Я полностью адаптировался к жизни здесь. Думаю, я уже на 50% русский! Я вообще считаю, что жизнь в России и Турции не сильно отличается. То же самое касается и людей. Русские и турки очень похожи! Все добры и гостеприимны», — цитирует Гюрлюка Legalbet.

Напомним, турецкий футболист перебрался в стан «Оренбурга» летом 2023 года. С тех пор Гюрлюк успел провести в России 66 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.