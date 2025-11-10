Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмирджан Гюрлюк сравнил жизнь в России и Турции

Эмирджан Гюрлюк сравнил жизнь в России и Турции
Комментарии

Нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк сравнил жизнь в России и Турции. Он признался, что чувствует себя уже наполовину русским.

«Я уже долгое время в России. И у меня здесь всё прекрасно! Я полностью адаптировался к жизни здесь. Думаю, я уже на 50% русский! Я вообще считаю, что жизнь в России и Турции не сильно отличается. То же самое касается и людей. Русские и турки очень похожи! Все добры и гостеприимны», — цитирует Гюрлюка Legalbet.

Напомним, турецкий футболист перебрался в стан «Оренбурга» летом 2023 года. С тех пор Гюрлюк успел провести в России 66 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Материалы по теме
Вся «Балтика» и ещё 11 героев первого круга РПЛ, которые приятно удивили
Вся «Балтика» и ещё 11 героев первого круга РПЛ, которые приятно удивили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android