Суперкомпьютер спрогнозировал, какое место займёт «Зенит» по итогам текущего сезона РПЛ
Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026 после окончания первого круга чемпионата. В частности, искусственный интеллект оценил шансы «Зенита» на итоговое место в РПЛ.
Так, наиболее вероятный исход для «Зенита» — первое или второе место.
Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ:
- первое место — вероятность 27,1%;
- второе место — вероятность 27,4%;
- третье место — вероятность 22,4%;
- четвёртое место — вероятность 14,8%;
- пятое место — вероятность 5,8%;
- шестое место — вероятность 2,0%;
- седьмое место — вероятность 0,3%.
Напомним, сейчас «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
