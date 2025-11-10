Суперкомпьютер спрогнозировал, какое место займёт «Зенит» по итогам текущего сезона РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Мир Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026 после окончания первого круга чемпионата. В частности, искусственный интеллект оценил шансы «Зенита» на итоговое место в РПЛ.

Так, наиболее вероятный исход для «Зенита» — первое или второе место.

Вероятность «Зенита» занять конкретное итоговое место в РПЛ:

первое место — вероятность 27,1%;

второе место — вероятность 27,4%;

третье место — вероятность 22,4%;

четвёртое место — вероятность 14,8%;

пятое место — вероятность 5,8%;

шестое место — вероятность 2,0%;

седьмое место — вероятность 0,3%.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.