Газзаева разочаровала игра московского «Динамо» в первом круге сезона РПЛ

Бывшего главного тренера московского «Динамо» Валерия Газзаева разочаровала игра бело-голубых в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ. По словам российского специалиста, «Динамо» заслужило неудовлетворительную оценку по итогам этого отрезка сезона.

«Сегодня и болельщики, и руководство клуба, и сами футболисты, и главный тренер недовольны выступлением команды в чемпионате России. Теперь для того, чтобы попасть в призовую тройку, «Динамо» во втором круге надо выиграть минимум 10-12 матчей. Команда выступает неубедительно — и по результатам, и по качеству игры. Ожидания перед началом сезона были высокими, а выступление команды пока не впечатляет. Выступление «Динамо» в первой части чемпионата неудовлетворительное. Перед началом сезона амбиции и задачи были огромными, все верили в команду, тренера и игроков, а сейчас наступило разочарование», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

«Динамо» первый круг РПЛ завершило на 10-м месте. В активе команды Валерия Карпина 17 очков.