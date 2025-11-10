«Не надо провоцировать». Гришин поддержал Станковича в конфликте с журналистом

Российский экс-футболист Александр Гришин поделился мнением о конфликте тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1). Станкович остался недоволен вопросом журналиста о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

«Тут я на стороне Станковича, как бы кому ни хотелось. Он правильно сказал, что если вы задаёте вопросы, то спрашивайте по игре: по тактике, заменам, ещё каким‑то вещам. Но не надо провоцировать, задавая вопрос о судействе, которого по большому счёту там и не было», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».