Казаков: Талалаев — тренер без потолка. Разве что Бубнов будет сопротивляться

Футбольный журналист Илья Казаков высказался об игре калининградской «Балтики» в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил уровень главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Не знаю, куда может пойти летом Талалаев. В «Динамо» ли, в «Спартак» ли, в ЦСКА, в «Зенит», в «Ювентус». Но его «Балтика» сделала невозможное — она оттащила все симпатии нейтрального зрителя от «Краснодара», разделив их с этим новым молодым ЦСКА. Сказка о Золушке — один из самых востребованных мифов.

Если раньше в нашем футболе были тренеры редкой специализации — по выходу из Первой лиги в высшую, и это был их потолок, то сейчас Талалаев на наших глазах доказывает, что он тренер без потолка. Пока, по крайней мере. Ну разве что Бубнов будет сопротивляться, но это личное», — написал Казаков в телеграм-канале.

