Бабкин: первый круг РПЛ для «Крыльев Советов» получился турбулентным

Футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин подвёл итоги для своей команды по окончании первого круга Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. После 15 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают 13-е место. Команду возглавляет Магомед Адиев, который до начала сезноа сменил на тренерском мостике Игоря Осинькина.

«Первый круг для «Крыльев» получился нестабильным, турбулентным. Спады бывают у всех. Но если мы будем выходить и каждый матч так играть, как с «Зенитом», думаю, всё нормально у нас будет», — сказал Бабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.