«Играют в два россиянина». Дзюба — о том, остаётся ли «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, не изменил ли он мнения, что «Зенит» является клубом из Рио-де-Жанейро. Отметим, что сам Дзюба ранее выступал за сине-бело-голубых и становился чемпионом России в составе санкт-петербургского клуба.

«Провокационный вопрос. Ну, играем в два россиянина. Используем казаха Алипа… А по большому счёту стоит Мостовому или Глушенкову сыграть среднюю игру, то они оказываются сразу в запасе. Жерсон только выздоровел — и сразу Мост сел. Видим, как Андрей Мостовой подходит на интервью и просто не радуется, а находится в подавленном состоянии. Всё очевидно, проще всего — обвинить своих пацанов», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

«Зенит» по итогам первого круга нынешнего сезона Мир РПЛ набрал 30 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует действующий чемпион России в лице «Краснодара» (33).

