Главная Футбол Новости

Аморим — о Моуринью: он был для меня примером

Аморим — о Моуринью: он был для меня примером
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о наставнике «Бенфики» Жозе Моуринью.

«Я учился у многих тренеров, однако Моуринью был для меня примером. Не только для португальцев он эталон, но и для всего мира. На протяжении всей своей карьеры он всегда побеждал. Особенно в начале. Жозе всегда отличался от других своей манерой общения, и, я помню, здесь, в Англии, это очень нравилось. Забавно, что мы с ним будто поменялись странами и клубами. Для меня он пример, и иногда я обмениваюсь с ним сообщениями, но не более того», — приводит слова Аморима TNT Sports.

Жозе Моуринью возглавил «Бенфику» в сентябре 2025 года. Под его руководством клуб занимает третье место в чемпионате Португалии, набрав 25 очков после 11 матчей.

