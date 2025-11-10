Каррагер раскритиковал Ибраиму Конате

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал 26-летнего защитника команды Ибраиму Конате после матча 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:3.

«Я совершенно не понимаю, что Конате пытается сделать. Когда «Ливерпуль» пропускает гол или находится в тяжёлой игровой ситуации, он — корень проблемы. Слишком часто в этом сезоне он растворяется на поле», — приводит слова Каррагера Footmercato.

«Ливерпуль» уступил в семи из последних 10 матчей во всех турнирах.

После 11 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.