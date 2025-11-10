Голкипер «Балтики» Бориско: Талалаев поздравил с вызовом в сборную, он рад за нас
Вратарь «Балтики» Максим Бориско рассказал о поздравлении главного тренера клуба Андрея Талалаева после вызова голкипера в расположение сборной России.
«Одна радость от приезда. Прошёл молодёжную — теперь основная. Многих знаю ещё по молодёжке. Разница — в уровне исполнителей. Андрей Викторович поздравил меня и Бевея. Он всегда рад за нас. Думаю, кто-то ещё будет», — передаёт слова Бориско корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и в Сочи на стадионе «Фишт».
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
