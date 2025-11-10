Голкипер «Балтики» Бориско: Талалаев поздравил с вызовом в сборную, он рад за нас

Вратарь «Балтики» Максим Бориско рассказал о поздравлении главного тренера клуба Андрея Талалаева после вызова голкипера в расположение сборной России.

«Одна радость от приезда. Прошёл молодёжную — теперь основная. Многих знаю ещё по молодёжке. Разница — в уровне исполнителей. Андрей Викторович поздравил меня и Бевея. Он всегда рад за нас. Думаю, кто-то ещё будет», — передаёт слова Бориско корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и в Сочи на стадионе «Фишт».