Вратарь сборной России Бориско рассказал о знакомстве с Виталием Кафановым

Голкипер «Балтики» и сборной России Максим Бориско высказался о своём знакомстве с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым.
«С Кафановым общались, когда я ещё был в молодёжке. Приятно работать с таким человеком. Новые требования для себя не открыл. В «Балтике» работает, можно сказать, его ученик», — передаёт слова Бориско корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал в сборную четырёх голкиперов: Максима Бориско из калининградской «Балтики», Виталия Гудиева («Акрон»), игрока французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и вратаря «Краснодар» Станислава Агкацева.
Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и Сочи на стадионе «Фишт».
