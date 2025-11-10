Скидки
Вратарь «Балтики» Бориско: меня сравнивают с Беленовым, Нойером и де Хеа

Вратарь «Балтики» Максим Бориско рассказал о своём сравнении с известными российскими и зарубежными голкиперами.

«Я — воспитанник «Кубани», но был в «Краснодаре». Там не только голкиперов много, но и игроков в целом. Хорошая школа. Следил в «Кубани» за Александром Беленовым. Меня часто с ним сравнивали — манеру игры. Из мировых имён — Нойер и де Хеа», — передаёт слова Бориско корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Бориско перешёл в «Балтику» в 2019 году из футбольного клуба «Урожай». В нынешнем сезоне футболист провёл за команду 15 матчей в чемпионате Мир Российской Премьер-лиги, в которых пропустил семь мячей.

