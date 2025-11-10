Валерий Карпин рассказал об отсутствующих в расположении сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий относительно футболистов, которые пропустят ноябрьский сбор национальной команды.
«Баринов не приезжал в расположение сборной. Сильянов приезжал, но определили, что он нам не помощник из-за здоровья. Сафонов прилетит в Санкт-Петербург.
Комличенко, Черников, Садулаев и Литвинов с микроповреждениями. Им дали паузу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и в Сочи на стадионе «Фишт».
