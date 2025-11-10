Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин рассказал об отсутствующих в расположении сборной России

Валерий Карпин рассказал об отсутствующих в расположении сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий относительно футболистов, которые пропустят ноябрьский сбор национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Баринов не приезжал в расположение сборной. Сильянов приезжал, но определили, что он нам не помощник из-за здоровья. Сафонов прилетит в Санкт-Петербург.

Комличенко, Черников, Садулаев и Литвинов с микроповреждениями. Им дали паузу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и в Сочи на стадионе «Фишт».

Материалы по теме
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android