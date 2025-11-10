Скидки
Валерий Карпин: меня удивила попытка похищения Андрея Мостового

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового.

«Что касается Андрея Мостового, какой-то матч с «Зенитом» был ярким, другой – неяркий. Другие тоже достойно проявляют себя. Куда их деть? Попытка похищения, конечно, удивила», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В Санкт-Петербурге 23 октября футболист подвергся покушению. Несколько человек схватили футболиста «Зенита» за руки и пытались силой затащить в машину, но полузащитник отбился. Помог хоккеист Александр Гракун.

Через два дня те же подозреваемые похитили на том же месте Сергея Селегеня – зятя бывшего спикера Законодательного собрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

