Валерий Карпин: ситуация в нападении сборной России напрягает, но нет времени разбираться

Валерий Карпин: ситуация в нападении сборной России напрягает, но нет времени разбираться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о дефиците нападающих в составе команды.

«Ситуация с форвардами напрягает. Однако у нас нет времени разбираться с причинами. Назовите кого-то, кого надо вызвать. Голенкова рассматривали, но не на этот сбор.

За Онугхой следим. Но некогда проверять новичков. Чалов уже давно у нас не был. Мы вызвали тех нападающих, от которых мы знаем, что хотим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и в Сочи на стадионе «Фишт».

