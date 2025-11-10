Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Ахмат» — «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и московский «Спартак» (1:2).

«Матч повышенной сложности. На 45+1-й минуте Чистяков не показал жёлтую Сидорову за грубую игру. Безрассудные действия — прыгнул, попал по ногам. Может быть, для этой игры Чистяков поступил верно, но я считаю, что футболиста «Ахмата» всё равно надо было наказывать. Возможно, арбитр хотел уйти на перерыв без жёлтых», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент «Ахмат» с 16 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 25 очками располагается на шестой строчке.