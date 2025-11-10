Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Балтика» — «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе главного судьи матча 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги между «Балтикой» и «Краснодаром» (1:1) Алексея Сухого.

«Матч повышенной сложности. Но по-настоящему сложных эпизодов здесь не было. Как нет и проблем у Сухого в управлении игроками. Сперцян пытался что-то противопоставить, но это уже не работает. Судьи выходят на игры «Краснодара» спокойными, делают каменное лицо. И это работает. Плюс, конечно, повлияло отсутствие Кордобы, который по своей натуре провокатор. Вопросов к судье нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.