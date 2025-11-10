Скидки
Челябинск — Уфа, результат матча 10 ноября 2025, счет 2:1, 18-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск», игравший в меньшинстве с 3-й минуты и пропустивший на 4-й, одолел «Уфу»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 18-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Челябинск» и «Уфа». Игра прошла на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россия — Лига PARI . 18-й тур
10 ноября 2025, понедельник. 16:00 МСК
Челябинск
Челябинск
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Юсупов – 4'     1:1 Гаджимурадов – 26'     2:1 Гаджимурадов – 63'    
Удаления: Кочиев – 3' / нет

Первый мяч в игре забил полузащитник «Уфы» Залимхан Юсупов на четвёртой минуте. На 25-й минуте игрок челябинской команды Рамазан Гаджимурадов сравнял счёт в игре, а на 63-й минуте футболист оформил дубль. Следует отметить, что «Уфа» играла в большинстве с третьей минуты встречи. Прямую красную карточку получил защитник хозяев Хетаг Кочиев.

«Челябинск» занимает седьмое место в Первой лиге с 28 очками после 18 проведённых встреч. «Уфа» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы, у команды 19 набранных очков. Лидирует в чемпионате екатеринбургский «Урал», в активе клуба 39 очков. В топ-4 также входят воронежский «Факел» (36 очков), костромской «Спартак» (33) и московская «Родина» (31).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
