Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Акрон»

Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал комментарий относительно судейства в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Акрон» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Долго не работал Целовальников — девять туров. В Кубке ещё давали судить, но в РПЛ была пауза. Вообще, на этот тур назначили арбитров, которые в основном получают мало назначений, должны были быть несложные игры.

Нормально отработал Целовальников. Было видно, что волнуется. Хочет доказать, что умеет судить и достоин находиться в РПЛ. Ничего не испортил, сложных эпизодов не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент «Динамо» с 17 очками находится на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» с 18 очками располагается на восьмом месте.

