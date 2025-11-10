Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Локомотив» — «Оренбург»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе главного судьи матча 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Оренбургом» (1:0) Сергея Цыганка.

«У Цыганка — единственная отрицательная оценка в туре. На 51-й минуте — верное решение VAR, гола не было. Хочется сказать, что простой эпизод, но в динамике было сложнее. Второй ассистент здесь не при делах, момент для VAR. Мяч попал чётко на линию.

Ключевой момент — на 64-й минуте. Неверно разобрался Цыганок. Руденко и Чичинадзе в борьбе за мяч оба применяли руки и оба начали падать. Арбитр оценил исключительно действия игрока «Оренбурга» — это 11-метровый и красная карточка за лишение явной возможности забить гол. Однако действия были обоюдные, поэтому в данном случае надо было продолжить игру. Сараев на VAR оценил эпизод верно — пригласили Цыганка к монитору, отменили.

На 71-й минуте Цыганок верно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга» за фол по неосторожности. Защитник не успел и просто сбил соперника.

Также верно отменён гол в ворота «Оренбурга» на 78-й минуте из-за офсайда», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.