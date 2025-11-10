Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кафанов рассказал, кто из вратарей сыграет за сборную России в матчах с Перу и Чили

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из голкиперов национальной команды сыграет в ноябрьских товарищеских матчах.

«Предварительно Матвей [Сафонов] будет играть с Перу, а Станислав [Агкацев] – с Чили. Ничего страшного нет, если вратарь не потренируется пару дней. Завтра Сафонов проведёт тренировку, этого достаточно», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал в сборную четырёх голкиперов: Максима Бориско из калининградской «Балтики», Виталия Гудиева («Акрон»), игрока французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и вратаря «Краснодар» Станислава Агкацева.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и Сочи на стадионе «Фишт».