Кафанов рассказал, кто из вратарей сыграет за сборную России в матчах с Перу и Чили

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из голкиперов национальной команды сыграет в ноябрьских товарищеских матчах.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Предварительно Матвей [Сафонов] будет играть с Перу, а Станислав [Агкацев] – с Чили. Ничего страшного нет, если вратарь не потренируется пару дней. Завтра Сафонов проведёт тренировку, этого достаточно», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал в сборную четырёх голкиперов: Максима Бориско из калининградской «Балтики», Виталия Гудиева («Акрон»), игрока французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и вратаря «Краснодар» Станислава Агкацева.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и Сочи на стадионе «Фишт».

