Кафанов: Хайкин всегда хотел играть за сборную России — не понимает, откуда идут разговоры

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Будё-Глимт» Никите Хайкине.

«Спортивное гражданство у Хайкина российское. Я с ним разговаривал. Он говорит, что не понимает, откуда идут разговоры о норвежском гражданстве. Хочет ли он играть за сборную России? Он всегда хотел», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Российский вратарь начал собирать документы на получение норвежского гражданства в начале ноября. Как ранее сообщил футболист, процесс может занять до 30 месяцев.

В нынешнем сезоне Хайкин провёл 35 встреч за клуб во всех турнирах.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и Сочи на стадионе «Фишт».