Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: Хайкин всегда хотел играть за сборную России — не понимает, откуда идут разговоры

Кафанов: Хайкин всегда хотел играть за сборную России — не понимает, откуда идут разговоры
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Будё-Глимт» Никите Хайкине.

«Спортивное гражданство у Хайкина российское. Я с ним разговаривал. Он говорит, что не понимает, откуда идут разговоры о норвежском гражданстве. Хочет ли он играть за сборную России? Он всегда хотел», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Российский вратарь начал собирать документы на получение норвежского гражданства в начале ноября. Как ранее сообщил футболист, процесс может занять до 30 месяцев.

В нынешнем сезоне Хайкин провёл 35 встреч за клуб во всех турнирах.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и Сочи на стадионе «Фишт».

Материалы по теме
«Я думаю, что у Расулова большое будущее». Кафанов — о вратаре московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android