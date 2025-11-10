Виталий Кафанов: в «ПСЖ» опасаются, что Сафонов вытеснит Шевалье

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о конкуренции голкиперов «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и Люка Шевалье.

«Думаю, в «ПСЖ» опасаются, что Матвей вытеснит Шевалье. Если не ошибаюсь, он стоит € 40 млн», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал в сборную четырёх голкиперов: Максима Бориско из калининградской «Балтики», Виталия Гудиева («Акрон»), игрока французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.

Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и Сочи на стадионе «Фишт».