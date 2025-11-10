Виталий Кафанов: в «ПСЖ» опасаются, что Сафонов вытеснит Шевалье
Поделиться
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о конкуренции голкиперов «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и Люка Шевалье.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Думаю, в «ПСЖ» опасаются, что Матвей вытеснит Шевалье. Если не ошибаюсь, он стоит € 40 млн», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал в сборную четырёх голкиперов: Максима Бориско из калининградской «Балтики», Виталия Гудиева («Акрон»), игрока французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова и вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева.
Сборная России проведёт товарищеские матчи с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи пройдут на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и Сочи на стадионе «Фишт».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 ноября 2025
-
19:30
-
19:25
-
19:23
-
19:14
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:52
-
18:50
-
18:49
-
18:40
-
18:34
-
18:30
-
18:20
-
18:19
-
18:13
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
17:55
-
17:36
-
17:33
-
17:33
-
17:25
-
17:24
-
17:18
-
17:08
-
17:03
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:39
-
16:38
-
16:30